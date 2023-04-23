Тюменцы примут участие в образовательном форуме на Алтае

С 28 мая по 2 июня состоится юбилейный окружной форум "Алтай. Территория развития" на озере Ая. Подать заявку можно до 30 апреля на платформе "Росмолодежь. События".

Участников ждут грантовый конкурс, проектные мастерские и образовательная программа.

В этом году событие объединит 500 молодых активистов от 18 до 35 лет. Присоединиться могут добровольцы, координаторы социальных и патриотических проектов, журналисты, редакторы, творческие создатели, предприниматели, политики, представители профсоюзов.

На трех направлениях форума — "АТР-социальный", "АТР-управленческий" и "АТР-трудовой" — пройдут восемь образовательных площадок. Молодые люди познакомятся с новыми тенденциями продвижения и освоят навыки продюсирования для эффективного развития инициативы.

Подать заявку на грантовый конкурс от Росмолодежи могут официально подтвержденные участники "Алтая. Территории развития" до 23 мая. Необходимо отправить один проект и выбрать подходящее направление из 18 представленных. Максимальный размер грантовой поддержки — 1 000 000 рублей, сообщает Мегатюмень.