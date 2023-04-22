Спасенного от гибели голубя Симу выпустят на волю

Голубя Симу, которого подобрали в Тобольске в ноябре 2022 года, выпустят на волю 25 апреля, когда потеплеет, об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила работница административно-хозяйственного отдела Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Людмила Новоселова.

"Голубь попал к нам с улицы весь облитый вареньем. Варенье застыло, перышки слиплись, птица не могла летать и нормально питаться, ее ждала неминуемая гибель", - рассказала женщина.

Голубя помыли, высушили, обогрели и накормили. После чего сделали домик.

"Пол нам установить не удалось, а Сима – потому что симулянт. Ведь он даже когда привык к нам и беспокоился, если к нему долго не подходишь, все равно боялся. И мы, когда меняли ему подстилку и кормили, говорили: не прикидывайся, симулянт, все свои. Так симулянт сократился до Симы", - смеется Людмила Новоселова.

За почти шесть месяцев полноценного рациона Сима восстановился, окреп, перышки стали гладкими и блестящими. Кстати, у пернатого гостя были свои вкусовые предпочтения, к примеру, овес он не признавал за еду, отдавая предпочтение пшенице. А вот измельченную яичную скорлупу считал за деликатес. С приходом весны Сима стал ворковать, гулить и проситься на улицу.