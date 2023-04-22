Тобольский "Менделеев-парк" будет лучшим в УФО

Будущий "Менделеев-парк" в Тобольске будет как минимум лучшим во всем Уральском федеральном округе, убежден глава города Максим Афанасьев.

" На этапе обсуждения наша тобольская молодежь предложила взять за основу все заслуги и достижения известного во всем мире Дмитрия Ивановича Менделеева. При поддержке компании СИБУР в течение 2022 года разрабатывали концепцию. Это детальная планировка территории, определение функционального использования, мест размещения аттракционов. Самое интересное, что мы смогли найти возможность соединить наш "Менделеев-парк" экотропой с курортом "Алемасово", — рассказал глава города.

Публичную презентацию концепции экотропы хотят провести до Дня города в 2023 году. Жителям расскажут, как будет выглядеть объект, какие там будут заложены функции. Реализация будет осуществляться в три этапа. На первом подразумевается сделать плоскостное благоустройство, после которого местные жители смогут спокойно прогуливаться и общаться. Второй этап заключается в установке аттракционов, сообщает Тюменская линия.