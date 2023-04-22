В Нижней Тавде стало больше возможностей для медицинской диагностики

У нижнетавдинских акушеров-гинекологов областной больницы №15 стало больше возможностей для диагностики и раннего выявления заболеваний. В рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в медучреждение поступили новые кольпоскопы. Один прибор установлен в кабинете акушера-гинеколога женской консультации. Второй отдали в распоряжение врача Тюневской врачебной амбулатории.

Кольпоскопия считается дополнительным методом исследования. С его помощью диагностируются онкологические заболевания в начальной стадии развития. При помощи кольпоскопа врач без труда сможет обнаружить многие женские патологии, включая предраковые состояния, определить характер образования.

Ежегодно выполняется более 150 кольпоскопий, в 2022 году было выявлено 45 предраковых заболеваний и 2 случая рака шейки матки на ранней стадии. Ранняя диагностика этого недуга выполняется в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", одним из приоритетных направлений которого является борьба с онкологическими заболеваниями, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь областной больницы № 15 (с. Н. Тавда).