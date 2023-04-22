Ученые ГАУ Северного Зауралья приступят к сортоиспытанию картофеля

09:23 22 апреля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Новый сорт, полученный при скрещивании "Идеала" и "Граната", дает стабильную урожайность 30-35 тонн с гектара, и это больше, чем демонстрируют стандартные среднеспелые сорта. Во-вторых, "Тюменский" устойчив к основным болезням –альтернариозу и фитофторозу.

Авторы сорта "Тюменский" – доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры биотехнологии и селекции в растениеводстве ГАУ Северного Зауралья Юрий Логинов и аспирант третьего года обучения направления подготовки "сельское хозяйство" Андрей Гайзатулин.

Над выведением нового сорта семенного картофеля ученые и студенты ГАУ Северного Зауралья трудились с 2010 года. В 2023-м начнется государственное сортоиспытание на шести сортоучастках: Тюменском, Омском, Барнаульском, Новосибирском, Кемеровском и Алтайском, сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: картофель
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2023