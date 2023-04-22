Ученые ГАУ Северного Зауралья приступят к сортоиспытанию картофеля

Новый сорт, полученный при скрещивании "Идеала" и "Граната", дает стабильную урожайность 30-35 тонн с гектара, и это больше, чем демонстрируют стандартные среднеспелые сорта. Во-вторых, "Тюменский" устойчив к основным болезням –альтернариозу и фитофторозу.

Авторы сорта "Тюменский" – доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры биотехнологии и селекции в растениеводстве ГАУ Северного Зауралья Юрий Логинов и аспирант третьего года обучения направления подготовки "сельское хозяйство" Андрей Гайзатулин.

Над выведением нового сорта семенного картофеля ученые и студенты ГАУ Северного Зауралья трудились с 2010 года. В 2023-м начнется государственное сортоиспытание на шести сортоучастках: Тюменском, Омском, Барнаульском, Новосибирском, Кемеровском и Алтайском, сообщает АиФ-Тюмень.