Евгений Заболотный призвал тюменцев проголосовать за объекты благоустройства в городе

Голосование за дизайн-проекты благоустройства территорий Тюмени проходит на платформе Министерства строительства РФ 72.gorodsreda.ru, председатель городской думы Евгений Заболотный уже сам проголосовал и советует всем жителям города поступить точно так же.
Выбрать один из двух дизайн-проектов для пяти общественных мест в городе можно до конца мая, победившие проекты реализуют в 2024 году.
"Тюменцы всегда были активны в вопросах благоустройства города, им небезразлично, как будет развиваться Тюмень. Голосование занимает всего пару минут, но значение результатов важно для продолжения формирования комфортной городской среды", - отметил Евгений Заболотный.
В числе предлагаемых к благоустройству территорий Парк Логунова в микрорайоне Суходольский и территория у Энергостроителей, 10 (избирательный округ депутата Александра Григорьева), о зелененная зона по улице Московский тракт, 163 (округ депутата Екатерины Вешкурцевой), "зеленый уголок" на Мусоргского, 40 (округ Андрея Потапова) и сквер Леонида Згерского на улице Республики, 29 (единый избирательный округ).
Территории, за которые предлагается проголосовать в этом году, отобраны тюменцами в январе 2022 года на портале "Я решаю!". Тогда к опросу присоединились почти десять тысяч человек.
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