За неделю в Тюменской области число пострадавших от клещей увеличилось в два раза

14:52 18 апреля 2023
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В медорганизациях Тюменской области, по данным на 17 апреля, зарегистрировано 398 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 84 – дети до 14 лет. Неделей ранее сообщалось о 196 таких случаях.

Сначала сезона наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе (279),  Ишиме (21), Заводоуковском городском округе (10), Тобольске и Тобольском районе (7), Ялуторовском (11), Сладковском (10) и Исетском (9) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Теги: клещи , Роспотребнадзор
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