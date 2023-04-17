В Тюмени открыли "Вахту памяти – 2023"

Участники регионального отделения "Поискового движения России" 13 апреля открыли ежегодную областную патриотическую акцию "Вахта памяти – 2023", в рамках которой поисковики региона проведут ряд просветительских мероприятий. Ключевым событием станет экспедиция поисковых отрядов на места сражений Великой Отечественной войны.

В ближайшее время более 15 поисковых отрядов региона общей численностью свыше 100 человек отправится в экспедиции. Представители областного поискового центра имени Артура Ольховского продолжат свою работу по восстановлению исторической памяти в Новгородской, Калужской, Псковской и Тверской областях, где им предстоит поиск погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной армии.

Заведующий сектором межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере департамента образования и науки Тюменской области Ольга Парыгина:

Бойцы поисковых отрядов – это дети, которые делают большое и важное дело для жителей страны и её будущего. Каждый год своими руками они возвращают людей в семьи, по крупицам собирая жизни и судьбы. Своим трудом ребята заполняют пробелы на страницах истории".

Ребята выезжают на поля сражений, чтобы исполнить свой долг перед предками – найти и предать земле останки погибших солдат. На протяжении 35 лет существования поискового движения поисковики сражаются с забвением и равнодушием. Это благородная битва, в которой воины не погибают, а воскресают.

Поисковый отряд "Пионер", Вероника Карпова:

У нас боевой настрой! Мы делаем большое серьезное дело. Для этого много занимались, изучали теорию, сдавали экзамены, учились шить палатки, укладывать вещи, жить в полевых условиях. Сейчас это стало делом всей моей жизни!

Участники митинга признались, что поисковая деятельность – это не только яркий пример высокой гражданской позиции, искренней любви к Родине, но и уникальный метод объединения поколений.

"Мой дед пропал без вести на смоленском направлении. Прошло много лет, я не теряю надежду найти его. Каждый год, когда провожаю поисковиков в экспедиции, надеюсь, что он будет найден и встанет в строй защитников Отечества", - поделилась член Тюменского областного совета ветеранов Наталья Тереб.

В экспедицию уже убыли взрослые поисковики для организации лагеря. 19 апреля к местам сражений отправится первый подростковый поисковый отряд.