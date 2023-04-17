Участники "Большой перемены" узнают об истории и экономике Ямала

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Победители и финалисты конкурса "Большая перемена", а также лидеры молодежных сообществ округа прибыли в Салехард, на Ямал ребят пригласил Дмитрий Артюхов в финале конкурса "Большая перемена" в Международном детском центре "Артек".

Экскурсионно-образовательная поездка 130 школьников и активистов молодежки округа рассчитана на два дня. В первый день состоится осмотр достопримечательностей, посещение музеев природно-этнографического комплекса Горнокнязевск арт-резиденции "Полярис", Обдорского острога и дома ремесел. Во второй день ребята посетят Ямбургское нефтегазоконденсантное месторождение - старейшее и крупнейшее месторождение в округе, основанное в 1969 году, ознакомятся с уникальными промышленными объектами газового промысла: кустами скважин, дожимными компрессорными станциями, увидят установку комплексной подготовки газа. Участники также увидят, как устроена жизнь работников месторождения.

В рамках федерального образовательного проекта Российского общества "Знание" пройдет лекция губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Также участие в сессии примет заместитель генерального директора ООО "Газпром добыча Ямбург" Валентин Крамар. Он расскажет об истории месторождения, достижениях кампании и перспективах работы молодых специалистов в газовой области.

По инициативе губернатора поездку для финалистов "Большой перемены" на Ямал организуют третий го подряд, в предыдущие ребята гостили на ледоколе "Андрей Вилькицкий" и на заводе "Ямал СПГ" в Сабетте.