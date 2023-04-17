Тюменские волонтеры подали 106 заявок на премию #МЫВМЕСТЕ

106 добровольцев Тюменской области представили проекты на премию #МЫВМЕСТЕ. Прием заявок продолжается.

Интерес к премии растет. В прошлом году от жителей региона было подано 79 инициатив. Заявочная кампания продлится до 15 мая на сайте премия.мывместе.рф. Жители региона получат возможность реализовать социальные проекты на средства гранта.

При составлении заявки будущие участники конкурса могут воспользоваться советами экспертов, подробнее — у д обровольческого движения Тюменской области.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ реализуется в рамках национального проекта "Образование".