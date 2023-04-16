Тюменка выпустит песню при поддержке известной соцсети

18 апреля состоится релиз песни "КПЗП" двадцатилетней исполнительницы из Тюмени Кристины Тихоновой. В сети уже доступен к просмотру фрагмент новой песни, записанный на видео, авторской композиции. Проект реализован в сотрудничестве с лейблом VK, ориентированным на поп-музыку.

Певица заключила контракт, благодаря победе в Национальном музыкальном проекте "Универвидение – 2022". Текст "КПЗП" и музыку написала Кристина. Режиссурой, раскадровкой и монтажом ролика занималась видеограф Юлия Шамина. Она курировала весь процесс: подбор образа и локации, движений и общей атмосферы, сообщила Мегатюмень.

— "КПЗП" — история о девочке, которой некогда думать о любви. Она хочет быть здесь и сейчас, дышать полной грудью. Песня простая, но я вложила метафору жизни "без лишних вопросов". Думаю, в тексте каждый найдет что-то свое, — поделилась Кристина Тихонова, тюменская исполнительница.

— Студвесна стала для меня не только местом, где я нашла большое количество друзей по всей России, но и возможностью поработать с профессионалами. Надеюсь, сотрудничество с лейблом приведет меня к открытию новых горизонтов в карьере артиста, — отметила Кристина.