Летом в Ялуторовском остроге пройдет много мероприятий

Фестиваль "Поющее лето в остроге", этнопраздник ко Дню семьи, любви и верности, "Квасной пир" и другие события пройдут в Ялуторовском остроге летом 2023 года.

"В этом году в рамках сотрудничества с Ижевском и двумя турфирмами Ялуторовский острог будет включен в их программы. Лето будет насыщенным. 24 июня состоится "Поющее лето в остроге", в котором примут участие коллективы региона. Затем пройдут этнопраздник "Лада-Ладушка" ко Дню семьи, любви и верности, гастрономический фестиваль "Квасной пир", "Августовские спасы", туристический маршрут "Сибирский карнавал событий", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

Разработана и программа для детей, которые посетят летние досуговые площадки города и района. В нее включили квесты по возрастам, различные краеведческие уроки, беседы, народные забавы. На территории Ялуторовского острога в июне и августе для детей организуют ремесленные мастер-классы, кукольные спектакли, игровые программы, состоятся встречи с сотрудниками МЧС по пожарной безопасности, поведению у воды.

Продвигать туристический потенциал помогает и участие коллектива Ялуторовского острога в международных тематических выставках, совместная работа с Агентством туризма и продвижения Тюменской области. Много партнеров удалось найти благодаря участию в национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщает Тюменская линия.