Тюменцы могут принять участие в международных, всероссийских и окружных летних форумах

Тюменцы смогут представить область на образовательных площадках. На этой неделе открылась регистрация на форумы Росмолодежи.

На платформе Росмолодежь.События молодые люди от 14 до 35 лет могут зарегистрироваться на форумы "Территория смыслов", "Экосистема", "ОстроVа", Форум социального призвания, "Российский Север", "УТРО", "ШУМ", "Шерегеш", "Евразия Global" и другие.

В этом году летние форумы объединены общей темой: "Мы можем больше, когда #МыВместе". Ксения Разуваева, руководитель Росмолодежи, отметила 3 важных аспекта событий Федерального агентства. Во-первых, форумная кампания дает участникам команду. Во-вторых, на мероприятиях работает принцип соавторства: не вместо, а вместе, потому что пространство форумов — место самореализации. В-третьих, каждый может брать пример и вдохновлять других.

В рамках форумной кампании Тюменская область организовала площадку "Урал. Вовлеченные сообщества" на форуме "УТРО — 2022". В 2021 году Тюменская область была организатором двух площадок форума молодежи Уральского федерального округа "Утро": Урал творческий и Урал патриотический, сообщила Мегатюмень.