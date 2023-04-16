В краеведческом музее работает экспозиция "Декабристы в Ялуторовске"

С 4 марта экспозиция "Декабристы в Ялуторовске" работает в выставочном зале Краеведческого музея. Дом декабриста М.И. Муравьева-Апостола в Ялуторовске полностью готов к началу ремонтных работ.

Сейчас идет разработка концепции обновленного музея. В планах - создание уникальной экспозиции, что позволит посетителю погрузиться в атмосферу дома ссыльного декабриста, почувствовать дух времени, на миг стать участником событий ХIХ века, происходивших с невольными поселенцами в небольшом сибирском городе.

В доме появится комната хозяйки Марии Константиновны, которую она разделяла со своими воспитанницами Августой и Аннушкой. Новая экспозиция построена на парципаторных принципах. При таком подходе в формировании нового для себя культурного опыта задействован сам посетитель, он становится соучастником действия.

21 апреля в экспозиции соберутся гости, чтобы отметить 230-й юбилей со дня рождения Матвея Ивановича Муравьева-Апостола - дворянина, героя Отечественной войны 1812 года и видного деятеля декабристского движения. Участники события узнают, почему день рождения принято отмечать в кругу семьи и близких друзей, кто и когда впервые отпраздновал день рождения, что такое именины, и какие традиции существовали во время празднования именин.

Участие в семейном празднике бесплатно, но по предварительной записи, сообщили в Ялуторовском музейном комплексе.