Документальный фильм о Владиславе Крапивине начали снимать тюменцы

Режиссер анимационного документального фильма про Владислава Крапивина Дмитрий Колобов и оператор-постановщик Юрий Быбин отправились в первую съемочную командировку в Екатеринбург. Они встретятся с родственниками и друзьями детского писателя и посетят знаковые места создателя отряда "Каравелла".

15-27 апреля съемки пройдут в Екатеринбурге. Команда возьмет интервью и узнает подробности о жизни и творчестве Владислава Крапивина у его жены Ирины Васильевны и внучки Дарьи. Кроме того, создатели поговорят с руководителем отряда "Каравелла" Ларисой Крапивиной, автором единственной биографии про тюменского писателя Андреем Щуповым, а также выпускниками отряда.

"Мы планируем посетить и снять знаковые места, связанные с Владиславом Петровичем, — одноколейный трамвай №11, на котором писатель часто ездил, библиотеку имени Крапивина, а также запечатлеть деятельность отряда", — рассказал редакции Мой-Портал.ру режиссер фильма Дмитрий Колобов.

В мае планируется интервью с младшим сыном Владислава Крапивина Алексеем, а также с бывшими коллегами, журналистами и друзьями семьи Крапивиных из Тюмени.

Картину будут снимать с марта по август в Тюмени, Екатеринбурге и Москве. Премьера в Тюмени планируется в день рождения детского писателя — 14 октября, а в Екатеринбурге — 15 октября.