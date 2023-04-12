Тюменские поисковики торжественно откроют "Вахту памяти"

Открытие областной патриотической акции "Вахта памяти – 2023" пройдет 13 апреля в 14:00 на площади Памяти.

Ежегодно поисковые отряды организуют ряд просветительских мероприятий для жителей и гостей региона в преддверии Дня Великой Победы: заступают в почетный караул, проводят митинги памяти, принимают участие в ежегодном проекте по восстановлению артефактов "Школа реставратора" и прочие. Ключевым событием акции станут экспедиции поисковых отрядов Тюменской области на местах сражений Великой Отечественной войны.

Весной 2023 года поисковые работы начнутся в Старорусском районе Новгородской области, Западнодвинском и Ржевском районах Тверской области, Барятинском районе Калужской области, Псковской области, в которых примут участие 15 отрядов региона общей численностью более 100 человек.

На церемонии открытия "Вахты памяти" представители регионального общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" в Тюменской области вручат медальон связиста Андрея Максимовича Кошелева 1917 года рождения, уроженца Уватского района, его родным, проживающим в Тюмени.