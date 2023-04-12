Тюменцы могут принять участие в акции "Почтовая станция #Спасибоветеранам!"

Благотворительный фонд "Старшее поколение" совместно с региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации в 12-й раз запускает акцию "Почтовая станция #Спасибоветеранам!".

Тюменцы могут принять участие в акции несколькими способами. Так, можно сформировать авторские бандероли с подарками внутри, а волонтеры доставят их адресатам при помощи "Спасибомобиля". По традиции любой горожанин может принять участие в акции "Напиши письмо ветерану" и передать душевное сообщение ветерану в виде письма-треугольника и поздравить с праздником участников Великой Отечественной войны.

С 10 по 30 апреля организаторы акции приглашают школьников и воспитанников детских садов принять участие в марафоне по изготовлению праздничных посылок для героев Победы. Также координаторы призывают присоединиться к праздничному флешмобу добрых дел не только жителей области, но и коллективы организаций, предприятий.

Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" - одной из ведущих программ по развитию активного долголетия, повышению качества жизни людей старшего возраста.

Возможные варианты участия в акции:

- покупка и передача подарков через пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123 (кабинет №4, отдел по связям с общественностью, пн.-пт. 08:00-16:30);

- личное поздравление и вручение подарка (в присутствии специалиста центра или благотворительного фонда);

- организация пунктов сбора подарков для посылок;

- зачисление целевого благотворительного пожертвования на счет Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение". (Реквизиты: ИНН: 7204195128; КПП: 720301001 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч. 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651 (назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе "Получатель" необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение");

- информационная поддержка проекта (изготовление и размещение социальной рекламы о проекте, размещение информации о проекте на электронных информационных ресурсах, сайтах, страничках в социальных сетях).

Подробную информацию можно найти на сайте регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, в соцсети "ВКонтакте" или по тел. 51-77-05 (отдел по связям с общественностью).