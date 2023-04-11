Тюменский обмудсмен Сергей Миневцев рассказал о своих планах на жизнь

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев по истечении второго срока полномочий покинет свой пост.



"По закону два срока. Я их отработал. Поэтому ухожу с чистым сердцем и выполненным долгом. Создали аппарат, выстроили взаимоотношения со всеми федеральными структурами, с отраслевыми департаментами. Отработали, я считаю, очень хорошо. Думаю, вернусь в здравоохранение", — рассказал корреспонденту 72.RU Миневцев.

На фото - Сергей Миневцев и руководитель Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу Оксана Шевченко 15 марта подписывают "соглашение о взаимодействии структур для оперативного взаимодействия по возникающим в работе вопросам и проведению мероприятий, направленных на просвещение, профилактику нарушений и защиту прав и интересов граждан".