В Тюмени 3 и 5 мая проведут репетиции военного парада

Репетиции торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра состоятся 3 и 5 мая в Тюмени, сообщает информационный центр правительства ТО.
Репетиции торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра состоятся 3 мая в 19:30 и
5 мая в 19:30. Даты озвучены на рабочем совещании по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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