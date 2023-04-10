В Тюмени 3 и 5 мая проведут репетиции военного парада

15:37 10 апреля 2023
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Репетиции торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра состоятся 3 и 5 мая в Тюмени, сообщает информационный центр правительства ТО.

Репетиции торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра состоятся 3 мая в 19:30 и

5 мая в 19:30. Даты озвучены на рабочем совещании по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Теги: День Победы , парад
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