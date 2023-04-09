Более шести тысяч женщин обратились в социальные гостиные Тюменской области

Во всех муниципалитетах Тюменской области действуют социальные гостиные, их уже более восьмидесяти. За время работы число обращений туда превысило шесть тысяч.

Поддержке семей мобилизованных бойцов, по мнению председателя областной думы Фуата Сайфитдинова, уделяется сегодня самое серьезное внимание, работа социальных гостиных тоже доказала свою эффективность и востребованность.

"В регионе создана комплексная система мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, которая включает помощь в обучении, трудоустройстве, социальном обслуживании, уходе за детьми и оздоровлении, - отметил Фуат Сайфитдинов. - Приняты все необходимые правовые акты. Помимо законодательной деятельности, депутаты областной думы активно включились в добровольческое движение, оказывают постоянную поддержку семьям наших бойцов".

В социальных гостиных проходят встречи с семьями мобилизованных, решаются различные вопросы, ведётся серьёзная работа со специалистами: юристами, психологами, медиками, сотрудниками службы занятости и многими другими, сообщает пресс-служба областной думы.