Итоги месячника борьбы с раком подвели в Медицинском городе

47 медицинских организаций региона приняли участие в месячнике борьбы против рака. В течение месяца специалисты рассказывали о профилактике онкозаболеваний и правилах ЗОЖ, раздавали буклеты, показывали видеоролики, а также проводили осмотры.

В рамках акции "Мы можем, я могу" медсестры объясняли, насколько важно знать и не пропустить признаки перерождения родинок в меланому. Медработники проводили осмотр кожи, обращая внимание на родинки, родимые пятна. При подозрении на новообразование делали снимки, которые затем просматривал опытный врач онколог. Такой осмотр прошли около 30,5 тысяч человек, сделано 1 670 фото, сообщает Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).

При участии врача-онколога МКМЦ "Медицинский город" было взято на контроль 170 человек. Окончательный диагноз "рак" различного вида был поставлен 20 пациентам.

Как отмечает главная медицинская сестра Медгорода Елена Тарасова, цели акции достигнуты: специалисты не только осмотрели, но и обучили правилам самообследования родинок более 30000 человек.