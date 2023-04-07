Сотрудники "Аванпоста" рассказали подросткам о кадетах и допризывной подготовке

Юные участники реабилитационного проекта "Ступени" познакомились с представителями тюменского центра патриотического воспитания молодежи "Аванпост" и узнали о возможностях, которые открываются перед молодыми людьми, решившими связать свою жизнь со служением Отечеству, сообщает Областной центр профилактики и реабилитации.

Инструктор-методист центра "Аванпост" прапорщик Евгений Утюгов, рассказывая об успехах курсантов, он привел примеры из жизни мальчишек и девчонок, которые благодаря своему упорству выступают на спортивных военно-прикладных состязаниях всероссийского уровня, показывают отличные результаты в становлении своей личности. Именно такие молодые люди, готовые драться за свое будущее, благополучие своих близких и своего Отечества, должны стать примером для подрастающего поколения.

Участники проекта "Ступени" заинтересовались перспективами поступления в ряды воспитанников "Аванпоста", работающего по ряду направлений, начиная от туристического и краеведческого и заканчивая первоначальной военной подготовкой и спасательным делом. Каждому из участников представилась возможность изучить вооружение, которое используется сотрудниками спецподразделений и военнослужащими. Ребята с воодушевлением интересовались не только особенностями использования представленного тактического оружия, но и историями, связанными с их разработкой и созданием разных видов вооружения. Также в ходе беседы немало внимания было уделено практическим вопросам борьбы с террористами и прочими преступниками, которые могут угрожать интересам нашей Родины.