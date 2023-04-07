Тюменская библиотека поможет горожанам напечатать портрет для "Бессмертного полка"

Акция "На парад с портретом деда" начинается в Тюменской областной научной библиотеке, где каждому желающему бесплатно окажут помощь по изготовлению портрета родственника с использованием фотографий участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени.

Акция "На парад с портретом деда" продлится до 23 июня 2022 года. По условиям акции, один заявитель вправе подать не более двух заявлений на изготовление двух разных портретов.

В прошлом году изготовить портрет к Параду Победы пожелали более 800 тюменцев. Срок изготовления портрета составляет от двух до пяти рабочих дней со дня приема заявления и исходного материала. Рекомендуем заблаговременно обратиться с заявкой по адресам: ул. Орджоникидзе, 59 тел: +7 (3452) 565-300 и ул. Холодильная, 84/1 тел: +7 (3452) 505-302.