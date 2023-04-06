Тюменские кадеты посоревнуются в плавании

В заводоуковском бассейне "Жемчужина юрского моря" 8 апреля пройдут окружные соревнования по плаванию среди обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Торжественное открытие начнется в 10:00.

Кадеты определят лидеров в плавании вольным стилем на дистанцию 50 метров и нырянии в длину. Победителей определят в личном зачете в каждом виде испытаний, а также наградят команды, занявшие призовые места в каждом виде соревнований и общем зачете.

В Заводоуковском ГО 14 специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Ребята обучаются по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Служить Отечеству". Для курсантов ежегодно проводится комплекс мероприятий, включая соревнования по военно-прикладным видам спорта, спортивному многоборью, зимнему полиатлону, стрельбе из пневматической винтовки, многоборью ГТО, военно-патриотические тактические игры и слеты.

"С появлением в Заводоуковске плавательного бассейна мы дополнили план мероприятий состязаниями по плаванию и теперь наши курсанты соревнуются на окружном уровне и имеют возможность подготовки к участию в областных и региональных стартах. В прошлом году турнир прошел в первый раз и был скорее пробными. В нем приняли участие 32 курсанта в составе 8 команд, а нынче ожидается большее число участников", – поделилась координатор патриотического воспитания в Заводоуковске Ирина Третьякова.