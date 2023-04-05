Кузнечевских возглавила комиссию по поддержке участников СВО и их семей

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Региональная межведомственная комиссия по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей создана в Тюменской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Александр Моор.

Решение о создании комиссии принято в соответствии с перечнем поручений по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Комиссию возглавила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, в ее состав вошли представители исполнительных органов власти, общественных и религиозных организаций.