Кузнечевских возглавила комиссию по поддержке участников СВО и их семей

18:18 05 апреля 2023
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Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

Региональная межведомственная комиссия по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей создана в Тюменской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Александр Моор.

Решение о создании комиссии принято в соответствии с перечнем поручений по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Комиссию возглавила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, в ее состав вошли представители исполнительных органов власти, общественных и религиозных организаций.

Теги: Александр Моор , Владимир Путин , Ольга Кузнечевских , СВО
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