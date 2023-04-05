Семь детей в этом году уже познакомились с клещами

Еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области ведут со 2 марта, первый случай присывания клеща в регионе зафиксировано 16 марта. По данным на 3 апреля, в медицинских организациях зарегистрировано уже 43 обращения граждан, из них 7 – дети до 14 лет.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в Тюмени и Тюменском районе (38), Заводоуковском городском округе (2), Тобольске (1), Голышмановском ГО (1) и Сладковском районе (1). Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Можно привиться по ускоренной схеме, состоящей из двух прививок. Через год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые три года. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры.