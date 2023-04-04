В Тюмени начинается онлайн-запись на первую смену "Отрядов мэра"

В четверг, 6 апреля, в 10:00 на сайте отряды-мэра.рф стартует онлайн-запись на первую смену "Отрядов мэра", запись в трудовые отряды возможна с полным пакетом документов.



В этом году трудовое лето пройдет в четыре смены: со 2 по 16 июня, с 10 по 14 июля, с 17 по 28 июля, с 7 по 18 августа, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

В предстоящем трудовом сезоне вновь будут работать творческие бригады. Юные корреспонденты две июльские смены смогут проявить свои таланты на площадке "Тюменского образовательного канала", артистов ждут в творческой бригаде "Кураж", ребята с организаторскими навыками могут попробовать себя помощниками культорганизатора и педагога-организатора в школах иностранных языков.







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