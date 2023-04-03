В Тюмени началась Студвесна

В Тюмени стартовала XXVIII Областная студенческая весна, организаторы фестиваля получили около 4 тысяч заявок от 2 500 человек из Тюменской области.

В Студвесне участвуют учащиеся вузов и ссузов, работающая молодежь от 18 до 35 лет со стажем не менее трех месяцев (новая категория, добавленная в честь 30-летия молодежной политики региона).

Участники представят 2 947 концертных номеров и 990 проектов. Самые многочисленные направления — "Танцевальное", "Музыкальное" и "Интеллектуальные игры".

Сегодня начинаются кастинги, отборочные туры, установочные сессии. 16 апреля состоится гала-концерт, где объявят обладателей Гран-При фестиваля и призеров в направлении "Концертные программы". До 23:59 4 апреля на сайте студвесна72.рф продолжается регистрация на 3 направления — "Концертные программы", "Хакатон" и "Машины Голдберга".

"Студенческая весна" проходит в Тюменской области с 1996 года. В Российской студвесне делегация Тюменской области принимает участие с 1998 года. Тюменцы являются шестикратными обладателями Гран-При в направлении "Концертные программы".