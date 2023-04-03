Траты на продукты у жителей Тюменской области увеличились

Тюменцы стали больше тратить на продукты, сообщает Тюменьстат. В январе 2023 года жители региона заплатили за продукты 18 млрд 943,8 млн рублей. В первом месяце 2022 года — 18 млрд 269,1 млн рублей. Прирост в абсолютных числах превысил 600 млн рублей.

На 1 января в регионе проживало 1 млн 607,3 тыс. человек, за год население увеличилось на 4,6 тысячи человек. Исходя из этих показателей, расходы каждого жителя увеличились с 11 тыс. 398 рублей до 11 тыс. 786 рублей в месяц, сообщает Вслух.ру.



За непродовольственные товары граждане заплатили больше: 20 млрд 130 млн рублей в нынешнем январе и 19 млрд 969,3 млн рублей годом ранее. В целом шопинг увеличился с 38 млрд 238,4 млн до 39 млрд 73,9 млн рублей.

За год фиксированный набор товаров и услуг увеличился с 17 тыс. 452 рублей до 18 тыс. 817 рублей.