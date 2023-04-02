Видеоподкаст об искусстве будет создан тюменцами

Первый выпуск видеоподкаста "Союзники" для зрителей старше 12 лет появился в сети. Арт-деятели обсудили как развиваться художнику, говорили о независимых галереях и возможных конфликтах.

Эксперты затронули темы инициатив, коллабораций и поддержки художественного сообщества. Старший научный сотрудник Музея им. Врубеля Евгений Груздов из Омска пояснил, что недопонимания возникают из-за человеческого фактора. Чтобы их избежать, необходимо прислушиваться и быть внимательнее друг к другу. Сотрудник Музея им. Словцова Олег Ульянов отметил, что связующим звеном между художником и пространством должен выступать куратор.

Основатель онлайн-галереи VolARTgallery Анастасия Волосникова рассказала об идее создания инициативы. Команда хотела создать площадку как для начинающих специалистов, так и для именитых мастеров дела для обмена опытом. Куратор выставочного пространства "Конторы пароходства" Александра Жернова отметила, что профессиональное образование не свидетельствует о таланте художника. Важно развивать насмотренность, следить за трендами и оттачивать навыки, уточнила Мегатюмень.