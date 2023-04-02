Кто в Тюменской области может получать выше 100 тысяч

В региональном департаменте труда и занятости проанализировали уровень зарплат. Максимальную — до 170 тыс. рублей в месяц — предлагают машинисту буровой установки. Работу могут получить шесть специалистов.

В регионе требуется один оператор обезвоживающей и обессоливающей установки и один оператор по добыче нефти и газа. Им готовы платить до 113 тыс. 600 рублей и 114 тыс. рублей в месяц.

100 тысяч рублей в месяц может заработать вальщик леса, столько же — вышкомонтажник. Требуется 20 и 10 работников соответственно. Всего в списке 244 профессии служащих и 199 рабочие профессии, сообщает Вслух.ру.