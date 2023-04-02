В Тюменской области начался конкурс "Регион добрых дел"

В Тюменской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства "Регион добрых дел". Он позволит определить лучшие практики в сфере добровольчества в Тюменской области.

Лучшие из них войдут в состав заявки от региона для участия во Всероссийском конкурсе. В региональном этапе могут принять участие зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, а также государственные и муниципальные учреждения.

Регионы, представившие лучшие программы поддержки добровольчества, получат субсидии из федерального бюджета на реализацию представленных проектов в 2024 году.

Заявки принимаются до 23 апреля.