Депутаты Тюменской гордумы положительно оценили работу полиции за 2022 год

Отчет о работе городской полиции депутаты заслушали и обсудили на очередном заседании Тюменской городской думыт30 марта, по итогам отметили не только улучшение показателей по основным видам деятельности, но и эффективность конструктивного сотрудничества с органами местного самоуправления.

Начальник УМВД России по Тюмени полковник Андрей Кабанов доложил, что раскрываемость преступлений по горячим следам выросла на 5,3 процента, раскрываемость убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей составляет от 96,4 до 100 процентов. Оперативно получить информацию помогает аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", в системе насчитывается более 4,5 тысячи камер видеонаблюдения, благодаря им раскрыто 134 преступления. С помощью биометрии, установленной в 450 камер, выявлены и задержаны 110 человек, в том числе из федерального розыска, и 247 транспортных средств. Распространенным видом имущественных преступлений являются правонарушения в сфере IT-технологий: мошенничество с использованием банковских карт, электронных платежей, интернета, мобильной связи, на их профилактику направлена большая информационная работа с населением.

"Управлению предстоит целенаправленно решать вопросы о повышении эффективности оперативно-служебной деятельности. В числе ключевых задач — комплектование личного состава управления, противодействие экстремизму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, борьба с коррупцией, обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений и так далее. Поставленные задачи будут выполнены, рассчитываем на дальнейшее тесное взаимодействие с органами местного самоуправления", - подытожил доклад начальник полиции.

Председатель гордумы Евгений Заболотный, комментируя обсуждение вопроса, отметил, что все основные направления работы УМВД Тюмени депутатами проанализированы, эта сфера жизни города всегда вызывает неподдельный интерес.

"Положительную оценку заслужило наше взаимодействие с УМВД, прежде всего с уполномоченными участковыми, потому что депутаты так же, как и эта категория работников УМВД, работают в микрорайонах, во дворах, каждом доме. И конечно обеспокоенность вызывало то, что где-то еще недостаточно информации о сотрудниках, которые на местах находятся и в любой момент могут прийти на помощь. Другие вопросы тоже поднимались депутатами, в том числе о системе "Безопасный город". В целом эта система доказала свою эффективность и способствует и предотвращению, и раскрытию преступлений. Эти результаты достаточно высоко сегодня оценены депутатами. В то же время сделаны новые предложения, обозначены новые направления работы", - подчеркнул Евгений Заболотный.