Педагоги школ искусств Тюменской области прошли учебу при Академии Минпросвещения России

144 педагога детских школ искусств Тюменской области завершили обучение по программе "Реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях" при Академии Минпросвещения России.

Это новая ступень в развитии системы наставничества в детских школах искусств региона.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер: "В современных условиях мы меняем традиционный подход к наставничеству и сегодня работаем не только с новыми и молодыми сотрудниками, а выстраиваем систему наставничества как стимулирование непрерывного обучения педагогов всех возрастов".

В 28 учреждениях дополнительного образования сферы культуры работают более 750 педагогов, 92 из них – это молодые специалисты. В программах наставничества педагоги взаимно дополняют и развивают друг друга. К примеру, профессионалы, у которых за плечами десятки лет в отрасли, передают молодежи опыт и любовь к делу, а те, в свою очередь, учат старших коллег новым технологиям.

Знания, полученные в Академии Минпросвещения, помогут педагогам эффективнее и быстрее апробировать региональную целевую модель системы наставничества, которая внедрена в практику ДШИ с января 2023 года, подчеркнула Елена Майер.

Первым результатом работы ДШИ в рамках Года педагога и наставника станет формирование в регионе Единой базы наставников учреждений дополнительного образования сферы культуры.

Миссия 2023 года – это признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя.