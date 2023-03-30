Тюменцы пополняют банк данных доноров спинного мозга

В Федеральном регистре доноров костного мозга сегодня 745 жителей Тюменской области, вступить в регистр доноров можно в возрасте от 18 до 45 лет, а выполнить донацию костного мозга — до 65 лет.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время ежегодного отчета поблагодарил депутатов Госдумы за оперативное принятие законопроекта о едином реестре доноров: "Реестр работает с сентября. И в него перенесена информация о более чем 190 000 человек, которые желают помочь, что почти в 3 раза превышает количество записей в существовавшем ранее самом крупном локальном регистре".

Чтобы стать донором, необходимо обратиться в Тюменскую станцию переливания крови или ее филиалы в Тобольске и Ишиме, с собой нужно взять паспорт и СНИЛС.