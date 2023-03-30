Фуат Сайфитдинов навестил в госпитале Героя России Рустама Сайфуллина

Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов навестил Героя России тюменца Рустама Сайфуллина. Сейчас наш земляк проходит очередной курс реабилитации после тяжелого ранения в клиническом госпитале имени А.А. Вишневского в Москве.

Вместе со спикером регионального парламента Сайфуллина навестила Ольга Занко, председатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия", депутат Госдумы РФ. Отметим, что Фуат Сайфитдинов возглавляет региональный совет сторонников партии. Он принял участие в работе семинара профильной структуры, который состоялся в Москве.

Фуат Сайфитдинов постоянно общается с Рустамом Сайфуллиным и его семьей, оказывает поддержку. Герой России входит в региональный совет сторонников партии "Единая Россия", а его супруга Наталья объединила жен и матерей участников специальной военной операции из Тюменской области в проект "Надежный тыл". Проект, направленный на поддержку семей бойцов, был представлен на всероссийском семинаре сторонников "Единой России".