В Тюмени умер самый старый сиамский кот России

15:26 28 марта 2023
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Кот по кличке Дашун осенью 2021 года был внесен в Книгу Рекордов России как самая старая сиамская кошка, в январе этого года ему исполнилось 26 лет, а 28 марта его не стало, сообщила хозяйка рекордсмена Эльвира Чаниева. 

Журналистам Эльвира рассказала, что в Тюмени нет официального кладбища для животных, поэтому своего любимого кота она похоронила в деревне, а вот чтобы у других владельцев собак и кошек таких проблем не возникало, она обратилась к региональным властям с просьбой официально отвести место для таких захоронений. 

Теги: домашние животные , коты
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