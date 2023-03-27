Тюменцы сдали ЕГЭ вместо своих детей-школьников

Родители тюменских школьников 25 марта присоединились к акции "День сдачи ЕГЭ с родителями". Взрослые решили поддержать амостоятельно пройти весь экзаменационный маршрут – от регистрации на входе до заполнения и решения заданий.

Активность проявили родители учеников 9-х и 11-х классов школы № 65. Мама троих парней Лилия Геннадьевна сдаёт ЕГЭ впервые. На пробный экзамен пришла, чтобы справиться с собственным волнением. Татьяна Юрьевна проходит испытание за одной партой вместе с дочерью. В её знаниях она уверена, поэтому главная задача сегодня – найти правильные техники, которые помогут справиться с беспокойством в день экзамена. Всего весной и летом в школе № 65 сдавать ЕГЭ будут 308 выпускников. Самыми популярными предметами по выбору по-прежнему остаются обществознание, физика и биология. В 2023 году список впервые пополнила и химия.