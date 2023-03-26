Лучшие команды по работе с молодежью среди муниципальных образований выбрали в Тюменской области

В Тюменской области на совещании с муниципальными образованиями подвели итоги мониторинга реализации молодежной политики за 2022 год. Победителями стали команды из Тобольска, Исетского района и Юргинского района.

Мониторинг эффективности реализации молодежной политики проводится по 36 показателям. Исследование организует департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике с 2021 года.

Лидеров рейтинга определили в трех категориях. В направлении "Количество молодежи свыше 10 000 человек" первым стал Тобольск (54 балла), на втором месте — Тюменский район (53,5 баллов), на третьем — Заводоуковский ГО (46 баллов). В категории "Количество молодежи от 5 000 до 10 000 человек" на первом месте — Исетский район (48 баллов), вторые — Голышмановский ГО (41 балл) и третьи — Тобольский район (39 баллов). В направлении "Количество молодежи ниже 5 000 человек" первое место у команды Юргинского района (40 баллов), второе — Бердюжского района (39 баллов) и третье — у Аромашевского района (36 баллов), сообщает КП-Тюмень.

— Проведение мониторинга реализации молодежной политики — это хороший инструмент, чтобы в целом взглянуть на то, как развивается отрасль в регионе, оценить и поблагодарить за работу коллег из муниципалитетов. Также исследование позволяет выровнять информационное поле, показывает, каким направлениям стоит уделить внимание, что использовать как успешный опыт другим, — поделился Владислав Татаринцев, начальник управления молодежной политики и общественных проектов Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области.