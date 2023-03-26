Флорариумы пользуются популярностью у тюменцев

Флорариумы – зеленый уголок в доме, элемент гармонии и красоты. Дизайнер интерьера Любовь Клочкова 7 лет создает такие оранжереи. Все началось с того, что для завершения интерьера необходим был мини-садик. Сделала сама и теперь запросы на уют и имитацию природного ландшафта не утихает.

– В аквариуме можно поселить не только рыб. Аналогичная емкость может стать лучшим местом для миниатюрной оранжереи. Это отличный подарок на любой праздник", – рассказала дизайнер.

Для флорариумов обычно берут суккуленты, кактусы. Это растения, которые любят минеральный грунт, поэтому декоративные камушки, умеренная влага и пористость грунта позволяют корням жить и развиваться. В качестве подстыпки использую аквариумный грунт, сообщает Тюменская область сегодня.