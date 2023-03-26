Тюменцы создадут подкасты и документальные фильмы о своих проектах

В Тюмени открылась регистрация на медиапроект, где участники расскажут о своей деятельности (в эпизоде подкаста или фильме). Подать заявку можно до 10 апреля.

"Люди, которым нужно немного больше" — это серия подкастов и коротких документальных фильмов о сообществах, которые занимаются социальным проектированием и помогают развивать свой регион.

Стать участниками могут жители Тюмени и юга Тюменской области от 18 до 35 лет, студенты, молодые специалисты и лидеры в сфере некоммерческой деятельности, сообщает Мегатюмень.

— В Тюменской области много активной молодежи, которая создает социальные проекты. Наш мультицентр всегда старается поддерживать инициативы тюменцев в этой сфере. Подкасты и фильмы с участием перспективных специалистов помогут вдохновить молодых людей на реализацию социально полезных инициатив, — рассказала Айгерим Уакпаева, руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" в Тюмени.