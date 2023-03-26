Почему стоит убирать обувь от домашних питомцев, объяснила зоопсихолог

Кошки и собаки любят спать на обуви из-за запаха, поясняет тюменский зоопсихолог Наталья Нечаева.

"Обувь – место максимальной концентрации запаха человека. Засыпая на ней, питомец чувствует себя в безопасности и комфорте. Если это домашние тапочки, это приятно тактильно.

Если это уличная обувь, то с ней мы приносим целый ряд новых запахов, и кошкам нравится их изучать", – поясняет Наталья.

Помимо запахов, на обуви также переносится богатая палитра паразитов и их яиц, бактерии и вирусы, в том числе кошачьи. Поэтому она рекомендует уличную обувь убирать подальше от питомцев, например, в шкаф, сообщает АиФ-Тюмень.