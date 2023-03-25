В Уватском районе решают вопросы сокращения неплатежей населения за жилищно-коммунальные услуги

- То, насколько успешно работает любое предприятие ЖКХ напрямую зависит в том числе и от сбора платежей, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. – Большая часть жителей района добросовестно оплачивают услуги ЖКХ.

Своевременная оплата населением жилищно-коммунальных услуг – залог стабильности в работе ресурсоснабжающих организаций. От нее, в том числе, зависит ремонт коммуникаций, выполнение заявок жителей района, обслуживание домов, уточнили в пресс-службе Уватского района.

На сегодня просроченная задолженность со стороны населения составляет более 35 миллионов рублей. - Чтобы сократить долги проводим претензионный работу, причем не всегда это касается каких-то судебных разбирательств. У людей бывают разные жизненные ситуации, поэтому идем на рассрочку платежей. Работу продолжаем и надеемся на погашение задолженностей, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.