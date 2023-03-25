До ста тысяч рублей могут получить тюменцы на развитие своего проекта

Участники пройдут интенсив и представят свои проекты экспертам на конкурсе молодежных инициатив "Моя идея". Подать заявку можно до 17 апреля, для этого заполнить заявку на сайте мояидея72.рф. Победители получат ресурсную поддержку на реализацию инициативы.

Представить свой проект можно в одном из направлений: добровольчество и благотворительность, творчество и креативные индустрии, финансовая грамотность, развитие студенческой среды, образование и наука, патриотическое воспитание и других.

Присоединиться могут жители Тюмени и юга области от 14 до 35 лет, которые только начинают путь в сфере социального проектирования.

Программа пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. На площадке мультицентра "Моя территория" в Тюмени состоятся брифинг и интенсив. Участники узнают, как вести документацию и составлять сметы, разберут вместе с экспертом важные пункты положения и паспорта проекта. Аналогичная встреча пройдет в онлайне для жителей юга Тюменской области. 22 апреля состоится очная защита инициатив и подведение итогов конкурса в мультицентрах "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Победители "Моей идеи" получат до 100 000 рублей на реализацию проекта, сообщает КП-Тюмень.