Пожарные рассказали трудным подросткам о своей работе

Сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Тюменской области пообщались с подростками - участниками реабилитационного проекта "Ступени".

Подростки узнали о профессии пожарного, примерили защитную одежду, изучили устройство пожарно-спасательного оборудования.

С помощью серии встреч с представителями спецпоздразделений специалисты Областного центра профилактики и реабилитации стремятся показать своим воспитанникам перспективы дальнейшего роста и самосовершенствования, помочь им сделать первый шаг к своей мечте.

Областной центр профилактики и реабилитации пояснил, что с участниками "Ступеней" поводят работу, направленную на отказ от вредных привычек, сохранение здоровья, приобщение к культуре правильного образа жизни.

Показательные выступления сотрудников МЧС России были организованы в рамках цикла встреч с сотрудниками различных спецслужб, которые для ребят выступают образцом для подражания.