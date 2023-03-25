Пожарные рассказали трудным подросткам о своей работе

Сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Тюменской области пообщались с подростками - участниками реабилитационного проекта "Ступени".
Подростки узнали о профессии пожарного, примерили защитную одежду, изучили устройство пожарно-спасательного оборудования.
С помощью серии встреч с представителями спецпоздразделений специалисты Областного центра профилактики и реабилитации стремятся показать своим воспитанникам перспективы дальнейшего роста и самосовершенствования, помочь им сделать первый шаг к своей мечте.
Областной центр профилактики и реабилитации пояснил, что с участниками "Ступеней" поводят работу, направленную на отказ от вредных привычек, сохранение здоровья, приобщение к культуре правильного образа жизни.
Показательные выступления сотрудников МЧС России были организованы в рамках цикла встреч с сотрудниками различных спецслужб, которые для ребят выступают образцом для подражания.
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