Добровольцы борются с рекламой солей

Специалисты Областного центра профилактики и реабилитации при участии активистов волонтерского профилактического движения провели в Тюмени и Ишиме акцию "Штрих-код", направленную на удаление "настенной" незаконной рекламы наркотиков.

В рамках акции в Тюмени в районе улиц Интернациональной и Закалужской закрашено более 60 надписей, связанных с распространением наркотических средств. Надписи ликвидированы на бетонных заборах и остановочных комплексах. Помимо этого, на фасаде одного из жилых домов по ул. Червишевский тракт обнаружено около десяти аналогичных надписей. Информация передана в управляющую компанию для закрашивания.

В Ишиме волонтёры закрасили надписи различного характера, включая надписи с нецензурной лексикой, на жилых домах, заборах, трансформаторных будках, контейнерных площадках и остановочных комплексах. Таким образом, они выразили протест "торговцам смертью", очистив дома от опасной информации.

"Мы убеждены, что чем раньше вредоносные надписи будут уничтожаться, тем меньший вред они смогут нанести жителям города, меньше людей будет втянуто в незаконную деятельность, связанную со сбытом и употреблением наркотиков, – прокомментировала начальник организационно-методического отдела Областного центра профилактики и реабилитации Галина Созыкина. – Именно поэтому наши сотрудники при взаимодействии с активными гражданами отслеживают появление подобных надписей и стремятся своевременно их уничтожать".

Мероприятие организовано в рамках Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!" и областного межведомственного проекта "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".

Областной центр профилактики и реабилитации приглашает всех неравнодушных присоединиться к акции. Дополнительная информация по телефонам: (3452) 21-49-00, 21-49-10.