Два концерта фестиваля Сергея Рахманинова покажут на портале Культура.РФ

Онлайн-трансляция пройдёт в рамках нацпроекта "Культура".

С 23 марта по 1 апреля в Тюменской филармонии состоится шесть концертов, посвящённых памяти великого композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова. В 2023 году мировая музыкальная общественность отмечает 150-летие со дня его рождения.

"Фестивали значимы для сохранения единого культурного пространства. Для музыкантов и критиков – это возможность обсудить актуальные направления искусств, для зрителей – встречи с именитыми коллективами. На фестивале памяти Сергея Рахманинова мы покажем всё многообразие его репертуара: оперу, симфонию, романс", – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Каждый из вечеров станет для слушателей настоящим праздником музыки. Слушателей ждут концерты вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Впервые на тюменской сцене в концертном исполнении прозвучит опера "Алеко".

Два концерта фестиваля будут транслироваться на портале Культура.РФ.

25 марта в 18 часов начнётся концерт фортепианной музыки. Выступят тюменские исполнители – лауреаты международных конкурсов Станислав Хуланхов, Денис Хуланхов, Валентина Хуланхова.

1 апреля в 18 часов приглашаем на трансляцию заключительного концерта фестиваля. Симфонические танцы и Концерт для фортепиано с оркестром № 1 С.В. Рахманинова прозвучат в исполнении Тюменского филармонического оркестра (главный дирижёр – Юрий Медяник). Солист – Александр Ключко (фортепиано).

Ссылка для просмотра трансляций Тюменской филармонии https://www.culture.ru/live/streaming-platform/20837/tyumenskaya-filarmoniya Два концерта фестиваля Сергея Рахманинова покажут на портале Культура.РФ