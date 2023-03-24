Подведены итоги рейтинга муниципалитетов Тюменской области по развитию культуры

10:00 24 марта 2023
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Самая яркая, насыщенная и разнообразная культурная жизнь в 2022 году была в городе Тюмени. На втором месте – Казанский район, на третьем – город Ишим. Победителей определили по результатам комплексной оценки по 13 направлениям.

"Рейтинг существует два года и зарекомендовал себя как эффективный инструмент комплексного анализа и прогнозирования тенденции развития культуры в Тюменской области. Он даёт возможность муниципалитетам увидеть свой потенциал, "сверить часы" с коллегами, наметить точки роста", – отмечает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

По результатам рейтинга, лидеры, занявшие 1, 2 и 3 места, награждены грамотами департамента культуры Тюменской области на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника культуры.

Теги: Ишим , Казанский район , культура
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