В Тюмени откроют штаб общественной поддержки, тюменцев просят выбрать для него мишку

В Тюменской области откроется новое общественное пространство – Штаб общественной поддержки, жителям области предлагают выбрать символ проекта.
"Штаб общественной поддержки отроется в ближайшее время, в нем будут проходить круглые столы, вебинары, приемы граждан. В штаб смогут обращаться и те, кому нужна помощь, и те, кто может помочь", - сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".
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