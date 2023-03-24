В Тюмени откроют штаб общественной поддержки, тюменцев просят выбрать для него мишку

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В Тюменской области откроется новое общественное пространство – Штаб общественной поддержки, жителям области предлагают выбрать символ проекта.

"Штаб общественной поддержки отроется в ближайшее время, в нем будут проходить круглые столы, вебинары, приемы граждан. В штаб смогут обращаться и те, кому нужна помощь, и те, кто может помочь", - сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".