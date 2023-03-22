Жители Херсонской области продолжают прибывать в Тюмень

Сегодня ночью в Тюмень из Херсонской области прибыли 18 вынужденных переселенцев, в том числе 2 ребенка.

Прибывших на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры.



Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Всем будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС ТО